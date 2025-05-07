Бывший боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании

РИА Новости: Перешедший на сторону РФ боец до плена прошел подготовку в Британии

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедший на сторону России и вступивший в батальон имени Максима Кривоноса, до попадания в плен проходил подготовку в Великобритании. Об этом боец с позывным Змей рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам бойца, в ряды ВСУ он попал обманом. Мужчина хотел устроиться на работу, его отправили на медкомиссию в военкомат, после чего мобилизовали и направили в учебный центр в Житомире.

«Оттуда отправили на прохождение военной подготовки в Великобританию на 35 дней. По возвращению определили в десантно-штурмовую бригаду. (Подготовка в Великобритании) ничем не отличается. Отправили туда, мое мнение, потому что это кому-то было выгодно, для отмывки денег», — рассказал Змей.

После попадания в плен боец решил перейти на сторону России. Свой выбор он объяснил тем, что российское командование относится к солдатам лучше, чем руководство ВСУ.

Ранее пленный боец ВСУ Иван Бобрушко рассказал, что во время эвакуации российскими военнослужащими его сослуживец не спасся в результате удара украинского дрона.