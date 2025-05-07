Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:00, 7 мая 2025Бывший СССР

Бывший боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании

РИА Новости: Перешедший на сторону РФ боец до плена прошел подготовку в Британии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедший на сторону России и вступивший в батальон имени Максима Кривоноса, до попадания в плен проходил подготовку в Великобритании. Об этом боец с позывным Змей рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам бойца, в ряды ВСУ он попал обманом. Мужчина хотел устроиться на работу, его отправили на медкомиссию в военкомат, после чего мобилизовали и направили в учебный центр в Житомире.

«Оттуда отправили на прохождение военной подготовки в Великобританию на 35 дней. По возвращению определили в десантно-штурмовую бригаду. (Подготовка в Великобритании) ничем не отличается. Отправили туда, мое мнение, потому что это кому-то было выгодно, для отмывки денег», — рассказал Змей.

После попадания в плен боец решил перейти на сторону России. Свой выбор он объяснил тем, что российское командование относится к солдатам лучше, чем руководство ВСУ.

Ранее пленный боец ВСУ Иван Бобрушко рассказал, что во время эвакуации российскими военнослужащими его сослуживец не спасся в результате удара украинского дрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия нанесла удары по Пакистану. Исламабад уже ответил противнику и назвал нападение актом войны

    Угрозу атаки БПЛА объявили в Мордовии

    В российском городе произошел пожар после атаки БПЛА

    Ограничения на полеты ввели еще в одном аэропорту

    Россиянка описала мексиканский дом фразой «спали мы на полу»

    Трамп захотел переименовать Персидский залив

    Песков прокомментировал идею Киева о создании демилитаризованной зоны

    Система ПВО сбила семь БПЛА в российском регионе

    Экономист оценила возможность жить на дивиденды в России

    В Госдуме объяснили необходимость отключения интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости