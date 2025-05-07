Дачникам назвали способы упростить борьбу с сорняками

Агроном Викулов: Укрытие грядок нетканым материалом облегчит борьбу с сорняками

Укрытие грядок неткаными материалами и использование мульчи позволит значительно облегчить борьбу с сорняками. Способы избавиться от незваных гостей на участке дачникам назвал агроном Владимир Викулов в беседе с телеканалом «Москва 24».

По словам эксперта, в почве всегда содержится большое количество семян сорняков, так что раз и навсегда избавиться от дикорастущих растений на огороде не удастся. Так, семена лебеды способны сохранять всхожесть на протяжении десятилетий и начинают активно прорастать, попадая в благоприятные условия.

«Чтобы бороться с сорняками было легче, можно укрывать грядки нетканым материалом и сажать культурные растения в сделанные в нем прорези. Материал будет задерживать рост сорняков и не придется полоть всю грядку», — поделился информацией Вакулов. Помимо этого, поверх материала можно насыпать мульчу, к примеру, кору или цветной щебень, которая будет мешать сорнякам расти.

Если некоторые нежелательные растения все-таки пробьются через это препятствие, их легко можно будет прополоть. В заключение агроном призвал по возможности не обращаться к гербицидам, поскольку их может случайно отнести ветром в сторону культурных многолетних растений (смородины, малины, яблони), из-за чего они могут заболеть и зачахнуть.

Накануне садовод Ольга Воронова посоветовала дачникам обновлять землю на грядках и выборочно вносить удобрения, чтобы добиться большого урожая. Она отметила, что обновление земли необходимо, поскольку та «устает».

