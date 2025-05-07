Экономист оценил размер российской «заначки»

Экономист Климанов: «Заначка» в ФНБ у России не такая большая, как раньше

Из-за снижения цен на нефть накопления средств в российском Фонде национального благосостояния (ФНБ) сейчас не происходит, а размер «заначки на черный день» у страны уже не столь значителен, как в предыдущие годы. Так, комментируя последние данные о бюджетном дефиците РФ и сокращении сырьевых доходов, оценил ситуацию доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Владимир Климанов, которого цитирует радиостанция «Говорит Москва».

«Когда цены на нефть выше определенного уровня, происходит накапливание средств Фонда национального благосостояния, а когда ниже — наоборот, эти деньги тратятся», — напомнил он. Поскольку цена ниже уровня в 60 долларов за баррель, «формальных оснований для накапливания сейчас не существует». Речь, по словам экономиста, идет о том, что «наступил тот самый черный день» ради которого фонд был создан.

«Нужно видеть проблему и понимать, что должны быть приняты решения, в том числе такое болезненное, как сокращение расходов», — отметил Климанов.

Говоря об увеличении бюджетного дефицита, глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее указал, что параметры документа были скорректированы из-за изменения цен на нефть, поскольку нефтегазовые доходы «подсократились на 2,6 триллиона рублей». Согласно информации, опубликованной ведомством 7 мая, дефицит федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев 2025 года составил 3,23 триллиона рублей. Доходы в указанный период выросли год к году на 5 процентов, до 12,274 триллиона рублей, а расходы — на 20,8 процента, до 15,5 триллиона.