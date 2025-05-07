Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:06, 7 мая 2025Мир

Глава Европарламента пригрозила подать в суд на Еврокомиссию

Politico: Глава ЕП Метсола угрожает подать в суд на ЕК из-за оборонных расходов
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Eva Manez / Reuters

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола угрожает подать судебный иск против Еврокомиссии (ЕК) из-за планов исполнительной власти Евросоюза (ЕС) согласовать оборонные расходы в обход его законодателей. Об этом пишет Politico.

Издание сообщает, что Метсола обратилась к Урсуле фон дер Ляйен с просьбой изменить правовую основу для выделения 150 миллиардов евро на финансирование оборонных расходов так, чтобы инициатива не осуществлялась в обход Европарламента.

«Законодатели возмущены тем, что ЕК избрала ускоренную процедуру для принятия плана финансирования оборонных расходов, и утверждают, что это подрывает полномочия евродепутатов в вопросах бюджета», — говорится в материале.

При этом отмечается, что Метсола проинформировала фон дер Ляйен о готовности подать в суд на Еврокомиссию в случае, если требование законодательного органа будет проигнорировано.

Ранее стало известно, что разрабатываемый 17-й пакет антироссийских санкций ЕС не будет содержать новых серьезных ограничений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия

    Российские подростки избили и подожгли юношу у компьютерного клуба

    Тысячи пассажиров российской авиакомпании оказались в ожидании вылетов в Москву

    В двух московских аэропортах сняли ограничения

    Российский генерал оценил защищенность Москвы на фоне угроз Киева в преддверие 9 Мая

    Дрон ВСУ поджег храм в Курской области

    Три уроженца Украины планировали подрыв сотрудника администрации с помощью СВУ

    Эвакуацию жителей начали из части российского города после атаки ВСУ

    В России раскрыли подробности о целях для «Орешника» в Киеве

    Соратник Кадырова заявил об уважении к украинцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости