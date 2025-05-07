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10:00, 7 мая 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла ущерб от дистанционных мошенничеств в России

ФСБ: Ущерб от дистанционного мошенничества в России превысил 170 млрд рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ выявила на Украине 150 действующих против россиян мошеннических кол-центров

Фото: Shutterstock / Fotodom

В 2024 году в России зарегистрировано более 640 тысяч дистанционных мошенничеств, а совокупный ущерб от них превысил 170 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Возбуждены более 950 уголовных дел по статьям о теракте, мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и о нарушении правил передачи компьютерной информации.

В ЦОС сообщили, что ФСБ вместе с МВД постоянно противодействуют мошеннической деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий. Правоохранители рассказали, что проведенными мероприятиями было прекращено функционирование незаконного виртуального узла связи.

Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли более 1200 сим-боксов, тысячу модемов и телефонных аппаратов, 1,2 миллиона сим-карт и задержано 208 владельцев. Кроме того, силовики вскрыли факты использования кол-центров для склонения россиян к совершению диверсий.

Ранее сообщалось, что на Украине выявили от 120 до 150 мошеннических кол-центров, действующих против россиян.

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