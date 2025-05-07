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10:02, 7 мая 2025Силовые структуры

ФСБ выявила на Украине 150 действующих против россиян мошеннических кол-центров

ФСБ: На Украине нашли 150 мошеннических кол-центров, действующих против россиян
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

На Украине выявили от 120 до 150 мошеннических кол-центров, действующих против россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Уточняется, что мошенники размещают в интернете объявления с посуточной оплатой через криптовалюту. «Широкомасштабная организованная преступная мошенническая деятельность реализуется с задействованием информационной инфраструктуры (энергоресурсы, центры обработки данных, интернет-провайдеры)», — сообщили в ФСБ.

При этом в объявлениях мошенники указывают также украинские города и европейские страны. Известно, что полученные от афер средства злоумышленники направляют на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее россиянина приговорили к 8,5 года колонии за помощь украинским мошенникам. Он помогал подставным кол-центрам, устанавливая и обслуживая сим-боксы.

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