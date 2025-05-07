Жительница Подмосковья описала ночную атаку дронов фразой «дом трясло, запах стоял»

Жительница Красноармейска рассказала, что во время атаки ночной БПЛА дом трясло

В ночь на 7 мая во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе НИИ в подмосковном Красноармейске прогремели взрывы. Об этом «Ленте.ру» рассказала местная жительница, живущая через дорогу.

По ее словам, сначала показалось, что проводятся испытания, но после еще двух взрывов стало понятно, что это атака беспилотников.

Ночью в два часа налетели дроны. Прям страшно. Соседи повылазили на улицу, а мы с балкона смотрели жительница Красноармейска

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что сбитые беспилотники упали в лесном массиве, после чего там появилось зарево. «Но и тут где-то за их центральным зданием предприятия долбануло громко, дом трясло, запах стоял, через проходную пожарные и скорая одна проехали», — рассказала жительница Красноармейска.

Многие сели в машины и начали уезжать, поделилась собеседница «Ленты.ру». «Мы ждали смотрели, и еще раз грохнуло далеко ближе к Сергиеву Посаду», — заключила она.

Ранее также сообщалось о взрывах в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье. По словам местных жителей, первый из них прогремел в районе 00:20 и далее в течение 15 минут были слышны еще три. После 1:00 прозвучала еще серия взрывов. В сети также появилось видео с моментом уничтожения одного из дронов.

Кроме того, о двух сбитых дронах сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова. По ее словам, жертв и разрушений нет.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за вечер 6 мая и ночь 7 мая над Московским регионом сбили 14 беспилотников. Он заявил, что дроны направлялись в сторону Москвы.