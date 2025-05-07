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18:57, 7 мая 2025Экономика

Мощный смерч «выкосил» часть леса в российском регионе

Мощный смерч «выкосил» часть леса на Алтае
Полина Кислицына (Редактор)

Разрушительный смерч «выкосил» часть леса на Алтае. Внимание на случившееся в российском регионе обратил канал «Республика Алтай в Telegram».

Инцидент произошел в Турочакском районе республики. На записи, сделанной с помощью квадрокоптера, можно наблюдать, насколько много деревьев повалились из-за мощного ветра. «Что, вообще, природа может сделать! Она накажет всех», — убежден автор другого видео.

По информации синоптиков, ураган «прошел узкой полосой», так что стихийное бедствие не коснулось расположенных рядом населенных пунктов. Глава Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентин Декенов в разговоре с изданием «Подъем» отметил, что ожидалось усиление ветра до 15-20 метров в секунду, однако в итоге обошлось без опасных явлений. «Погодные условия в Горном Алтае определялись прохождением холодного фронта с мощной кучево-дождевой облачностью. По данным метеостанций, отмечались осадки в виде дождя по юго-востоку территории с мокрым снегом, местами грозы, порывы ветра достигали 15-18 метров в секунду. Опасных явлений не наблюдалось. Стоит отметить, что конвективные процессы носят локальный и кратковременный характер», — заключил специалист.

Ранее в этот же день климатолог Алексей Кокорин предупредил, что торнадо и сильные ветры в столице будут случаться чаще из-за изменения климата.

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