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13:43, 7 мая 2025Экономика

Москвичей предупредили об учащении торнадо

Климатолог Кокорин: Торнадо и сильные ветры будут чаще случаться в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На фоне изменения климата сильные ветры и торнадо в Москве летом будут случаться чаще. Об этом предупредил жителей столицы эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин, его слова передает АГН «Москва».

«Торнадо и ранее фиксировались в Московской области, потому что волны жары могут проникать достаточно далеко. Скорее всего, для Москвы и области это не будет характерным явлением, но сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду у нас однозначно будет больше, и нам нужно к этому адаптироваться», — заявил специалист.

Кокорин отметил, что смерчи и торнадо в целом стали более частыми явлениями в России. А на фоне глобального потепления чаще встречаться они станут не только в Москве, но и в других регионах.

Ранее климатолог Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал, что летом на столицу обрушатся ураганы и грозы.

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