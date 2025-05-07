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19:02, 7 мая 2025Путешествия

На курорте Европы придумали новый способ раньше всех занять лежак

The Mirror: На Тенерифе сняли на видео новый способ занять удачные лежаки у моря
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Туристы на курортном острове Тенерифе, Испания, придумали новый способ первыми занять удачное место у бассейна или у моря. На ролик, опубликованный одним из отдыхающих в социальных сетях, обратили внимание в издании The Mirror.

На видео, снятом очевидцем, мужчина положил несколько полотенец под зонтом на те места, где должны стоять лежаки еще до того, как они там появились. Таким образом, турист обозначил, что планирует оставаться на этих местах, когда туда принесут шезлонги.

Ролик набрал сотни тысяч просмотров в соцсетях и десятки гневных комментариев. «Это выглядит просто жалко. Повзрослейте уже!», «По этой причине я больше не езжу отдыхать в подобные места», «Надеюсь, мне никогда не придется проводить отпуск именно так», — писали юзеры.

Вот это да!
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