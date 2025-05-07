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19:14, 7 мая 2025Бывший СССР

На Украине призвали возобновить срочную службу для женщин

В ВСУ призвали возобновить срочную службу для женщин
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Real_life_photo / Shutterstock / Fotodom  

Нужно возобновить срочную службу для женщин. Об этом заявила советница Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гендерным вопросам Оксана Григорьева, передает «Инсайдер UA».

Она назвала ошибкой государства то, что в 2014 году власть не поднимала тему привлечения женщин к строевой службе в армии. По ее словам, если бы тогда за привлечение женщин к службе больше агитировали, это бы не было такой болезненной темой сейчас. Она добавила, что в 2024 году можно было использовать норвежский пример, по которому женщины и молодые девушки идут добровольно учиться на срочную службу, и дальше могут больше приобщаться к армии и совмещать с ней свою жизнь.

«Мы этого не сделали, и это, конечно, наша вина. Мы не популяризировали тему привлечения всех женщин. Женщины как ушли в 2014 году добровольно, так и сейчас они уходят добровольно. Но честь и хвала этим женщинам, потому что они мотивированы, потому что они пришли сами», — добавила она.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит привлечь на службу украинцев старше 60 лет. Они смогут заключить контракт с ВСУ.

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