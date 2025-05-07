На Украине призвали возобновить срочную службу для женщин

В ВСУ призвали возобновить срочную службу для женщин

Нужно возобновить срочную службу для женщин. Об этом заявила советница Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гендерным вопросам Оксана Григорьева, передает «Инсайдер UA».

Она назвала ошибкой государства то, что в 2014 году власть не поднимала тему привлечения женщин к строевой службе в армии. По ее словам, если бы тогда за привлечение женщин к службе больше агитировали, это бы не было такой болезненной темой сейчас. Она добавила, что в 2024 году можно было использовать норвежский пример, по которому женщины и молодые девушки идут добровольно учиться на срочную службу, и дальше могут больше приобщаться к армии и совмещать с ней свою жизнь.

«Мы этого не сделали, и это, конечно, наша вина. Мы не популяризировали тему привлечения всех женщин. Женщины как ушли в 2014 году добровольно, так и сейчас они уходят добровольно. Но честь и хвала этим женщинам, потому что они мотивированы, потому что они пришли сами», — добавила она.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит привлечь на службу украинцев старше 60 лет. Они смогут заключить контракт с ВСУ.