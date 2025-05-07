Новый канцлер Германии захотел посетить Украину

Канцлер ФРГ Мерц намерен посетить Украину в скором времени

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о своих планах посетить Украину с официальным визитом в ближайшее время. Слова главы немецкого правительства передает Reuters.

«Я планирую посетить Украину уже в ближайшие несколько недель (...). Я действительно надеюсь, что после выходных будет возможность прийти к прекращению огня, а затем и к мирным переговорам, которые могли бы привести к соответствующему соглашению», — заявил он.

При этом Мерц отказался обсуждать какие-либо обязательства по безопасности Украины. Он пояснил, что Германия сможет предоставить подробности о гарантиях «только после достижения соглашения», поскольку «на данный момент его условия неизвестны».

Также ранее Мерц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках крылатых дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). В частности, на прямой вопрос о поставках данного типа оружия канцлер лишь сказал, что украинский лидер Владимир Зеленский «может на него положиться».