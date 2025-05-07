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16:42, 7 мая 2025Мир

Орбан резко ответил главе Еврокомиссии на планы по Украине

Орбан назвал позором план главы ЕК фон дер Ляйен по присоединению Украины к ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко ответил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на план ускорить вступление Украины в Еропейский союз (ЕС). Политик выложил пост в официальном аккаунте социальной сети Х.

«Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Европейской комиссии: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Позор!» — написал Орбан.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс вступления Украины в объединение. Она назвала это решение самой надежной гарантией безопасности.

По ее словам, Евросоюз работает над тем, чтобы «открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году». Фон дер Ляйен добавила, что членство Украины в ЕС станет «величайшей гарантией справедливого и прочного мира».

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