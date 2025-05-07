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14:14, 7 мая 2025Мир

Парад Победы в Москве связали с развалом Запада

Политолог Мухин: Парад Победы в Москве укажет на развал коллективного Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Дукор / РИА Новости

Присутствие иностранных лидеров из стран Европы на параде Победы в Москве укажет на развал коллективного Запада. Об этом заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с РИА Новости.

«Участие [премьер-министра Словакии Роберта] Фицо и [президента Сербии Александра] Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада», — отметил политолог.

По словам Мухина, руководство Европейского союза (ЕС) «все еще живет в своих иллюзиях и не хочет с ними прощаться» и может попытаться лишить Словакию и Сербию финансовой поддержки. Политолог добавил, что Вучич и Фицо готовы игнорировать подобные трудности, так как им важнее «показать себя лидерами суверенных государств».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что участие Вучича в параде Победы в Москве 9 мая будет иметь последствия для Белграда в отношении переговоров по вступлению в Евросоюз.

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