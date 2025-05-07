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16:07, 7 мая 2025Бывший СССР

Пашинян встретится в Москве с лидерами нескольких стран

Пашинян в Москве встретится с несколькими лидерами других стран
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / РИА Новости

Премьер Армении Никол Пашинян в Москве заявил, что встретится с несколькими лидерами других стран. Об этом он заявил во время выступления в Национальном собрании (парламенте) республики, трансляция которого ведется на YouTube-канале органа.

Так он ответил о возможных двусторонних встречах в Москве. «Контакты будут, но я не уверен, в какой степени эти контакты будут формализованы, потому что график очень плотный, и нам придется работать по этому плотному графику», — заявил он.

О встрече с президентом России Владимиром Путиным Пашинян не сообщил.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения не желает выстраивать отношения с Западом в ущерб связям с Москвой. По его словам, политика Еревана не предусматривает отказ от визитов в Россию.

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