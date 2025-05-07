Мать разбившегося президента Ирана попросила его преемника не летать на вертолетах

Мать экс-президента Ирана попросила его преемника не летать на вертолетах

Мать бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, ставшего жертвой авиакатастрофы в мае прошлого года, попросила его преемника Масуда Пезешкиана не летать на вертолетах. Об этом сообщает агентство Asriran.

Пезешкиан посетил дом матери ушедшего из жизни Раиси в годовщину трагедии, случившейся в результате крушения вертолета. Издание отмечает, что в ходе непродолжительной беседы мать экс-президента дала его преемнику несколько советов и, в частности, попросила того не летать на вертолетах.

«Если Бог даст», — ответил Пезешкиан.

Ранее стало известно о телефонном разговоре президента Ирана с его российским коллегой Владимиром Путиным.