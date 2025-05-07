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14:00, 7 мая 2025Россия

Появилось видео удара северокорейской РСЗО «Чучхе-100» в зоне СВО

Появилось видео удара РСЗО из Северной Кореи «Чучхе-100» в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Появилось видео удара северокорейской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Чучхе-100» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий ролик опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

На кадрах видна стоящая на дороге боевая машина, которая один за другим выпускает по цели реактивные снаряды. Место, где техника КНДР вступила в бой, не уточняется.

«В связке с дронами-разведчиками самолетного типа с большой длительностью полета "Чучхе-100" может стать отличным средством по выбиванию таких "жирных" целей, как РСЗО HIMARS, ЗРС Patriot, штабы, тыловые коммуникации», — написал военный корреспондент.

26 апреля Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область. Президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

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