Присяжные в третий раз оправдали обвиняемого в расправе над школьником россиянина

В Новосибирске присяжные вновь оправдали обвиняемого в убийстве мужчину

Коллегия присяжных заседателей Советского районного суда Новосибирска в третий раз оправдала россиянина Ивана Прудникова, который, по версии следствия, в июне 2017 года лишил жизни школьника, приехавшего на отдых к друзьям семьи. Об этом «Ленте. ру» рассказали в суде.

Как рассказали в суде, присяжные единогласно признали недоказанной причастность обвиняемого к совершению преступления.

Речь о громком преступлении, совершенном 28 июня 2018 года — тогда неизвестный несколько раз ударил в шею «острым предметом с режущими свойствами (вероятнее всего, стамеской)» 16-летнего подростка, отдыхавшего в кемпинге «у Моря Обского».

Более трех лет это преступление не удавалось раскрыть, но в 2021 году по подозрению в нем в Калининграде был задержан 21-летний Иван Прудников. На первом допросе он отрицал свою вину, затем дал признательные показания, в присутствии адвоката по назначению — но позже от них отказался.

В ходе следствия вину Прудникова доказать не удалось: объективные данные показывали, что в момент убийства он находился совсем в другом месте, что подтверждается и показаниями свидетелей, и объективными данными.

Но внезапно следователи новосибирского СКР нашли секретного свидетеля — мужчину, который сидел с Прудниковым в одной камере в следственном изоляторе. Якобы в беседе Прудников не просто признался соседу в убийстве, но и рассказал о причинах преступления: школьник стал свидетелем секса на пляже между Прудниковым и администратором кемпинга, а его друг сфотографировал этот секс на мобильный телефон.

Сам Прудников на следствии и на суде отрицал факт интимной близости на пляже, но его показания в расчет не приняли. Выяснилось, что и охранная фирма, в которой работал Прудников, приступила к дежурствам на пляже через три дня после совершения преступления — а следствие утверждало, что Прудников познакомился с администратором во время дежурства. Дело было направлено в суд.

В сентябре 2023 года присяжные ответили на все вопросы, но вердикт оглашен не был, а на следующем судебном заседании коллегию распустили из-за формальных нарушений, и процесс начался с начала.

В январе 2024 года присяжные оправдали Прудникова, и он был освобожден в зале суда, приговор отменили, а в мае процесс начался снова. Второй раз присяжные оправдали Прудникова в сентябре 2024 года.

7 мая третья по счету коллегия, вновь единогласно признала недоказанной причастность Прудникова к преступлению. Он опять был освобожден из-под стражи в зале суда.

Особое внимание к этой истории привлекает тот факт, что адвоката подсудимого, Владимира Бузюргина, обратившегося к журналистам, следователи обвинили в разглашении данных предварительного следствия, и возбудили в отношении его уголовное дело, в рамках которого пытались провести выемки в редакциях нескольких федеральных СМИ — но суд санкцию на это новосибирским следователям не дал.

Это дело также направили в суд, но на стадии судебного следствия вернули прокурору — и с тех пор о его судьбе ничего не известно.