Пытавшийся поджечь кафедральный собор в российском регионе иностранец попал на видео

ФСБ показала пытавшегося поджечь кафедральный собор в Барнауле иностранца

Пытавшийся поджечь кафедральный собор в Барнауле 21-летний иностранец попал на видео. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

На видео показано, как молодой человек набирает бензин в канистру на АЗС. Затем снято, как в ночное время силовики задерживают его у собора. Они подбежали к нему, положили на асфальт и скрутили.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Фигурант взят под стражу.

Ранее сообщалось, что молодой человек действовал в интересах международной террористической организации. Устроить пожар он попытался с помощью канистры с дизельным топливом, однако довести до конца преступный умысел мужчине не удалось.