России предсказали исчезновение гипермаркетов и торговых центров

АКОРТ: Из-за скидок в маркетплейсах в РФ могут исчезнуть торговые центры

Российским маркетплейсам следует ограничить возможность устанавливать за свой счет скидки в размере 30-50 процентов на товары. С соответствующим призывом, как сообщили «Известия», к правительству РФ обратилась Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Там полагают, что такая практика на деле является ценовым демпингом, который плохо сказывается на положении продавцов, производителей и экономике в целом. В конечном итоге это может обернуться закрытием мелкого и среднего офлайн-ретейла, торговых центров и гипермаркетов. Чтобы не допустить этого, АКОРТ предлагает запретить маркетплейсам инвестировать в цену товаров больше десяти процентов от своего годового оборота. Иными словами, максимальная скидка составит десять процентов, а более значительный дисконт окажется невозможен.

В феврале 2025 года в РФ предложили наделить продавцов на маркетплейсах правом вводить полный запрет на скидки на свои товары. А в конце апреля на маркетплейсы пожаловались владельцы салонов оптики, которые считают, что из-за демпинга они столкнулись с падением продаж контактных линз.