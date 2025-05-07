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13:35, 7 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предостерегли от серьезной ошибки в лечении переломов

Врач Прищеп призвала не игнорировать реабилитацию после перелома или растяжения
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Iurii Stepanov / Shutterstock / Fotodom  

Обычное растяжение связок или перелом тазобедренного сустава может привести к инвалидности, если допустить всего лишь одну серьезную ошибку в лечении — игнорировать двигательную реабилитацию, предупредила врач ЛФК и спортивной медицины, заведующая отделением восстановительного лечения «Клиники Ильи Труханова» Юлия Прищеп. От нее врач предостерегла россиян в разговоре с «Лентой.ру».

По ее словам, многие думают, что после снятия гипса лечение перелома заканчивается. Онако поврежденные конечности, подвижность которых была ограничена, требуют специальной реабилитации. Она может включать лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж и другие процедуры, которые позволят избавиться от атрофии мышц и помогут восстановить эластичность мышц и связок, объяснила доктор.

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Начинать восстановление Прищеп посоветовала постепенно, с самых простых движений, которые человек совершал до травмы: сгибание и разгибание, отведение в сторону, подъем вверх и вниз. Она подчеркнула: ранняя реабилитация — самая эффективная возможность избежать так называемых контрактур — патологических изменений в суставе и окружающих его тканях.

Если прошло довольно длительное время после снятия гипса или ортеза и связки потеряли эластичность, разработка сустава будет идти через боль. Не все пациенты готовы к этому. Но если не восстановить работу сустава, человек не сможет в полном объеме пользоваться рукой или нормально ходить

Юлия Прищепврач ЛФК и спортивной медицины

Врач также отметила, что ноги восстанавливаются быстрее, чем руки, а сам процесс проходит проще, так как при травме ноги человеку все равно приходится ходить. Из-за этого после травм руки требуется более активная реабилитация.

Ранее травматолог-ортопед, доктор медицинских наук Андрей Карданов дал рекомендации по быстрому восстановлению после замены тазобедренного сустава. По его словам, ускорить восстановление после эндопротезирования поможет ранняя послеоперационная активность.

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