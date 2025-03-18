Врач дал рекомендации по быстрому восстановлению после замены сустава

Врач Карданов: Ранняя активность помогает восстановиться после замены сустава

Ускорить восстановление после замены тазобедренного сустава поможет ранняя послеоперационная активность, рассказал доктор медицинских наук, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC), доктор медицинских наук Андрей Карданов. Рекомендации по быстрой реабилитации после эндопротезирования он дал «Ленте.ру».

Карданов рекомендовал начинать реабилитацию еще до хирургического вмешательства. По словам ортопеда, задача предоперационной реабилитации — увеличение мышечной силы бедра и голени и мобильности тазобедренного сустава, улучшение походки, а также психологическая подготовка к предстоящему хирургическому вмешательству. «Лечебная гимнастика, физиотерапия и массаж перед эндопротезированием помогают вернуться к обычной жизни гораздо быстрее», — объяснил он.

Также ускорить восстановительный процесс позволит ранняя послеоперационная активность, которая начинается с первых суток, добавил врач. Однако важно заниматься реабилитацией под руководством специалиста-реабилитолога, чтобы избежать возможных осложнений, подчеркнул он.

С первых послеоперационных суток нужно выполнять упражнения на укрепления мышц бедра и голени лежа на спине. Это важно для здоровой и оперированной конечности, профилактики тромбоза, мышечной гипотрофии и для поддержания мобильности в суставах нижних конечностей Андрей Карданов травматолог-ортопед

Кроме того, Карданов рекомендовал с первых суток после операции садиться и вставать сначала с помощью медицинского персонала, а затем самостоятельно. Также, по его словам, нужно начинать ходить с дополнительной опорой на ходунки под контролем реабилитолога и выполнять упражнения в положении сидя и стоя.

При правильном подходе на момент выписки человек уже должен передвигаться с помощью костылей по отделению и уметь ходить по лестнице, отметил врач.

Ранее травматолог-ортопед Михаил Игнатов призвал перестать игнорировать плоскостопие. По его словам, при отсутствии лечения у пациентов с плоскостопием могут развиться тяжелые осложнения, вплоть до разрыва сухожилия.