Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:28, 18 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач дал рекомендации по быстрому восстановлению после замены сустава

Врач Карданов: Ранняя активность помогает восстановиться после замены сустава
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ускорить восстановление после замены тазобедренного сустава поможет ранняя послеоперационная активность, рассказал доктор медицинских наук, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC), доктор медицинских наук Андрей Карданов. Рекомендации по быстрой реабилитации после эндопротезирования он дал «Ленте.ру».

Карданов рекомендовал начинать реабилитацию еще до хирургического вмешательства. По словам ортопеда, задача предоперационной реабилитации — увеличение мышечной силы бедра и голени и мобильности тазобедренного сустава, улучшение походки, а также психологическая подготовка к предстоящему хирургическому вмешательству. «Лечебная гимнастика, физиотерапия и массаж перед эндопротезированием помогают вернуться к обычной жизни гораздо быстрее», — объяснил он.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Также ускорить восстановительный процесс позволит ранняя послеоперационная активность, которая начинается с первых суток, добавил врач. Однако важно заниматься реабилитацией под руководством специалиста-реабилитолога, чтобы избежать возможных осложнений, подчеркнул он.

С первых послеоперационных суток нужно выполнять упражнения на укрепления мышц бедра и голени лежа на спине. Это важно для здоровой и оперированной конечности, профилактики тромбоза, мышечной гипотрофии и для поддержания мобильности в суставах нижних конечностей

Андрей Кардановтравматолог-ортопед

Кроме того, Карданов рекомендовал с первых суток после операции садиться и вставать сначала с помощью медицинского персонала, а затем самостоятельно. Также, по его словам, нужно начинать ходить с дополнительной опорой на ходунки под контролем реабилитолога и выполнять упражнения в положении сидя и стоя.

При правильном подходе на момент выписки человек уже должен передвигаться с помощью костылей по отделению и уметь ходить по лестнице, отметил врач.

Ранее травматолог-ортопед Михаил Игнатов призвал перестать игнорировать плоскостопие. По его словам, при отсутствии лечения у пациентов с плоскостопием могут развиться тяжелые осложнения, вплоть до разрыва сухожилия.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные накрыли группу штурмовиков ВСУ под Красноармейском. Это оказался женский десант

    Складной iPhone окажется дороже самого мощного компьютера Apple

    В российском регионе возобновилось рассмотрение дела экс-лидера ОПГ о заказной расправе

    Священник получил ранение при эвакуации из Суджи

    В Киеве рассказали о возможной замене Сырского после провала ВСУ в Курской области

    Пятерых россиян арестовали по делу о некачественных противогазах на 238 миллиона рублей

    Популярная ведущая в прозрачном топе и микрошортах появилась на футбольном поле

    Российские туристы массово заразились ротавирусом на одном из курортов Египта

    Росту цен в России предсказали «неизбежное снижение»

    Россиянам пообещали Coca-Cola от зарегистрированной в Южной Осетии компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше