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07:23, 7 мая 2025Экономика

Россиян предупредили о последствиях за денежные переводы

RT: Налоговая может заинтересоваться регулярными переводами с карты на карту
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Граница между безвозмездной передачей средств и получением прибыли тоньше, чем может показаться, из-за чего налоговая может заинтересоваться регулярными переводами с карты на карту. Об этом предупредил экономист Борис Фролов в беседе с RT.

«Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица — особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, — налоговая вправе заинтересоваться источником средств. Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку», — подчеркнул Фролов.

По его словам, в случае проверки со стороны налоговой получателю платежей необходимо иметь подтверждающие документы. Например, при возврате долга необходимо будет предъявить договор займа или расписку, сообщил экономист.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что работодатели в России, которые помогают сотрудникам копить на пенсию, получат налоговые льготы.

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