Россиянам в Индии стал доступен новый способ безналичной оплаты

NPCI: Россияне могут оформить в Индии онлайн-кошельки для безналичной оплаты

Россияне могут оформить в Индии онлайн-кошелек UPI One World для безналичной оплаты на территории страны. Об этом сообщили в Национальной платежной корпорации Индии (NPCI), передает РБК.

Для оформления не потребуется заводить иностранную карту или открывать счет в банке Индии, достаточно паспорта с действительной визой.

«Инициатива предоставит иностранным посетителям возможность совершать цифровые платежи в режиме реального времени. Когда вы будете обменивать валюту по прилету в аэропорт, сертифицированный контрагент настроит приложение на вашем телефоне, чтобы вы могли с него совершать платежи», — указал представитель комиссии.

Пройдя верификацию, пользователь сможет расплачиваться QR-кодом, что широко распространено в Индии. Виртуальный кошелек можно пополнить в сертифицированном обменнике, либо переводом с действующей в Индии карты. Оставшиеся после путешествия средства можно будет снять со счета.

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на обмене валюты в отпуске. В частности, туристам посоветовали в крупные банки, где часто действуют специальные условия для клиентов.