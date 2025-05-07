Россиянин замуровал нелюбимых соседей в их квартире

В Удмуртии суд вынес приговор мужчине, замуровавшему соседей в их квартире

В Удмуртии суд приговорил 33-летнего жителя города Глазова, замуровавшего соседей в их квартире, к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Установлено, что 8 марта мужчина из личной неприязни к соседям прибил с помощью монтажной пены их металлическую входную дверь к дверной коробке. В это время он был в состоянии алкогольного опьянения. Пара несколько часов не могла выбраться из квартиры, пока на место не прибыли сотрудники полиции и спасательной службы.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают подростков, избивших и поджегших молодого человека.