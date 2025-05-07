Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:32, 7 мая 2025Путешествия

Россиянка побывала в русском районе Майами и описала его фразой «напоминает Патрики»

«Лента.ру»: Россиянка описала русский район в Майами фразой «напомнил Патрики»
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bilanol / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала в районе Майами, США, где живут в основном русскоговорящие и рассказала, что он напомнил ей Патриаршие пруды в Москве. Об этом девушка рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Туристка из Москвы, которая не первый раз отдыхает в Майами, уточнила, что в городе есть район Санни-Айлс-Бич, в котором много магазинов с русскими продуктами, а также русских ресторанов. «Названия таких мест говорят сами за себя — Калинка, Матрешка и так далее», — уточнила путешественница.

Материалы по теме:
Трагические смерти, секс-скандалы и дикие вечеринки. Что творилось в самом загадочном отеле Голливуда и почему его обожали звезды?
Трагические смерти, секс-скандалы и дикие вечеринки.Что творилось в самом загадочном отеле Голливуда и почему его обожали звезды?
26 февраля 2025
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025

По ее словам, в Санни-Айлс-Бич есть квартиры у многих российских звезд, кроме того, там повсюду слышится русская речь, ездят машины с ревущим мотором, из них громко играет музыка, а по улицам ходят слишком нарядные девушки. «Из-за обилия понтов это место напоминает наши Патрики», — такой фразой москвичка описала свои впечатления.

При этом туристка отметила, что именно здесь самая вкусная еда в кафе и очень красивые пляжи. «Еще во всем Майами культ здорового образа жизни, поэтому местные выглядят как с обложки журнала. Спортсменов можно встретить на каждом шагу», — удивилась россиянка.

Ранее путешественница из России, живущая в США, рассказала об особенностях американских миллионеров. Россиянка обратила внимание, что все они не кичатся деньгами и ведут себя скромно. Блогерша добавила, что мультимиллионеры из США знают цену деньгам и не любят переплачивать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили отказ Алиева от участия в параде Победы в Москве

    Apple допустила отказ от iPhone через 10 лет

    Россиянам указали на связь головной боли и кофе

    Сбежавшая корова сбила с ног полицейского и попала на видео

    Врач раскрыл секрет моложавой внешности певца Алексея Воробьева

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

    Первая леди Бразилии рассказала о предках из России

    Депутат Рады заявил о месте Украины в Союзном государстве России и Белоруссии

    Норвежский болельщик поменял пять килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

    В России замедлился рост цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости