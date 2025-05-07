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08:06, 7 мая 2025Силовые структуры

Российского подростка на год отправили в колонию за избиение девушек из-за их стрижек

В Минусинске подросток получил год колонии за избиение девушек из-за стрижек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Минусинске суд приговорил 16-летнего подростка к лишению свободы на год и пять дней за избиение двух девушек с короткими стрижками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Молодого человека признали виновным в преступлении по статье о причинении легкого и тяжкого вреда здоровью. А также взыскали в пользу потерпевших 500 тысяч и 150 тысяч рублей.

Установлено, что в марте 2024 года юноша приехал погостить к сестре в Минусинск из села Тигрицкое. В один из вечеров он пошел гулять со своим знакомым. Находясь в состоянии алкогольного опьянения подросток заметил двух короткостриженых девушек и стал им задавать вопросы, однако, не получив на них ответы, ударил одну кулаком по лицу. Вторая девушка попыталась заступиться за подругу, но также получила удар. Их госпитализировали — первую потерпевшую с черепно-мозговой травмой, переломом костей лица со смещением и гематомы, вторую — с сотрясением мозга.

Подросток признал вину, но заявил, что перепутал пол потерпевших, думая, что перед были ним парни.

Ранее сообщалось, что в Самаре полиция задержала мужчину за избиение 13-летнего велосипедиста.

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