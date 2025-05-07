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19:50, 7 мая 2025Из жизни

Сбежавшая корова сбила с ног полицейского и попала на видео

В Чили сбежавшая от хозяев корова сбила с ног полицейского и попала на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Чили сбежавшая от хозяев корова сбила с ног полицейского, который пытался поймать ее. Видео инцидента публикует What's the Jam.

Происшествие случилось на улицах столицы страны, города Сантьяго, ночью 29 апреля. На кадрах, снятых случайным свидетелем видно, как перед животным, разгуливающим по проезжей части, останавливается полицейский автомобиль. Сотрудник полиции включил сирену, а затем вышел на улицу.

Как только мужчина оказался перед коровой, она бросилась на него, боднула, сбила на асфальт и скрылась. Вскоре беглянку поймали и вернули хозяевам. Полицейский получил незначительные травмы. Власти пытаются выяснить, как корова попала на улицы. Администрация города обратилась к фермерам с просьбой усилить контроль за содержанием скота.

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