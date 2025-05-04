Индийский бык-ловелас прокатился на скутере и попал на видео

Бык принял скутер за корову, прокатился на нем и попал на видео

В Индии бык прокатился на скутере и попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах, снятых в городе Решикеш, видно, как бык подходит к транспортному средству и ставит на него копыта. После этого скутер начал движение и протащил животное за собой. Катание закончилось ударом скутера о стену. Издание полагает, что причиной инцидента стало то, что бык принял скутер за корову. Судя по кадрам, ловелас не пострадал.

Ранее на видео показали медвежат, которые катаются на горнолыжном склоне.