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13:56, 4 мая 2025Из жизни

Индийский бык-ловелас прокатился на скутере и попал на видео

Бык принял скутер за корову, прокатился на нем и попал на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Индии бык прокатился на скутере и попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах, снятых в городе Решикеш, видно, как бык подходит к транспортному средству и ставит на него копыта. После этого скутер начал движение и протащил животное за собой. Катание закончилось ударом скутера о стену. Издание полагает, что причиной инцидента стало то, что бык принял скутер за корову. Судя по кадрам, ловелас не пострадал.

Ранее на видео показали медвежат, которые катаются на горнолыжном склоне.

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