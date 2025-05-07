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08:15, 7 мая 2025Экономика

Средний размер выплат от пенсионных накоплений в России подсчитали

СФР: Средний размер выплат от пенсионных накоплений составил ₽1,6 тысячи в месяц
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Allexander Makarov / Global Look Press

Средний размер выплат россиянам от пенсионных накоплений составил около 1,6 тысячи рублей в месяц. Такие данные по состоянию на начало 2025 года представил Социальный фонд России (СФР), с ними ознакомилось РИА Новости.

Подсчитано, что точный средний размер выплат за счет пенсионных накоплений равен 1 667,48 рублей.

Средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывают из отношения пенсионных накоплений к периоду дожития. В этом году этот показатель составляет 270 месяцев. При этом пенсионные накопления можно получить единовременно, если сумма выплаты оказалась меньше 10 процентов от прожиточного минимума.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что страховые пенсии россиян могут вырасти выше уровня инфляции в следующем году. Это может произойти после двух индексаций — 1 февраля и 1 апреля.

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