В Египте приблизились к разгадке тайны Нефертити

РИА Новости: В деревне Ком-эль-Нугус обнаружили артефакты, связанные с Нефертити

Археологи обнаружили артефакты, которые могут приблизить ученых к разгадке одной из самых известных тайн Древнего Египта — месту захоронения царицы Нефертити. Находка сделана в деревне Ком-эль-Нугус, примерно в 40 километрах от Александрии. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Изначально специалисты изучали остатки греческого поселения, однако под эллинистическими слоями оказались более древние постройки. Один из найденных глиняных кирпичей оказался с печатью имени Меритатон — дочери фараона Эхнатона, мужа Нефертити. Аналогичная подпись обнаружена и на черепках кувшина, который был обнаружен неподалеку. Это может указывать на связь находки с семьей царственной четы.

Царица Нефертити, жившая в XIV веке до нашей эры, считается одной из самых загадочных фигур Древнего Египта. Точное место ее захоронения до сих пор неизвестно. За десятилетия было выдвинуто множество гипотез: от гробницы в Долине Царей до скрытых помещений рядом с усыпальницей Тутанхамона. Ни одна из них пока не получила окончательного подтверждения.

В Ком-эль-Нугусе продолжаются раскопки. Исследователи обнаружили крупный некрополь, и ряд захоронений, по их оценке, мог принадлежать представителям высшей знати. Археологи не исключают, что одна из этих гробниц может оказаться местом захоронения Нефертити.