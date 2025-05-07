В Раде снова изменили условия ратификации ресурсной сделки с США

Нардеп Геращенко: Комитет Рады изменил решение о ратификации сделки с США

Комитет по вопросам международной политики Верховной Рады заново проголосовал по решению о ресурсной сделке с США и изменил условия ратификации. Об этом сообщает в Telegram народный депутат Ирина Геращенко.

Как следует из публикации, комитет добавил в законопроект о ратификации сделки, который 8 мая будет вынесен на голосование, преамбулу, где проясняются условия ратификации Радой. Отмечается, что украинский парламент не ознакомился с дополнительными соглашениями по сделке, а ее одобрение не означает автоматического утверждения других договоров.

Нардеп отметила, что, согласно новой преамбуле, дополнительные соглашения по сделке будет необходимо ратифицировать в парламенте отдельно.

Ранее в Раде уже несколько раз изменяли условия ратификации соглашения. 6 мая в преамбулу законопроекта были внесены положения, согласно которым любые иные договоренности о создании Фонда восстановления не должны были противоречить рамочному соглашению, а сделка распространяется на территорию Украины в границах 1991 года.