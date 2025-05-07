В России драку матерящихся «декоративных мусульманок» в хиджабах сняли на видео

На Кавказе драку матерящихся девушек в хиджабах сняли на видео

На Кавказе драку девушек в хиджабах сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

На кадрах, снятых на фоне мечети, одна, предположительно, россиянка бьет другую по голове. Другие участницы ролика, головы которых также покрыты, стараются уладить конфликт, и берут зачинщицу за руки. Несмотря на это она успевает ударить соперницу еще раз — та не оказывает никакого сопротивления.

Автор канала осудил подобное поведение, указав, что платку на голове должны соответствовать моральные убеждения. «Умейте быть не только декоративными мусульманками!» — написал он под видео. Где именно был снят ролик, не уточняется.

Ранее жители Дагестана подрались из-за бесплатных обоев. На кадрах видно, как люди в толпе, состоящей преимущественно из женщин, кричат и расталкивают друг друга, пытаясь пробиться к рулонам обоев, лежащим в центре. Одна из них в ходе потасовки приземляется на пол с рулоном в руках.