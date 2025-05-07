Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 7 мая 2025Россия

В России драку матерящихся «декоративных мусульманок» в хиджабах сняли на видео

На Кавказе драку матерящихся девушек в хиджабах сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП Кавказ | Дагестан Чечня Ингушетия КБР»

На Кавказе драку девушек в хиджабах сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

На кадрах, снятых на фоне мечети, одна, предположительно, россиянка бьет другую по голове. Другие участницы ролика, головы которых также покрыты, стараются уладить конфликт, и берут зачинщицу за руки. Несмотря на это она успевает ударить соперницу еще раз — та не оказывает никакого сопротивления.

Автор канала осудил подобное поведение, указав, что платку на голове должны соответствовать моральные убеждения. «Умейте быть не только декоративными мусульманками!» — написал он под видео. Где именно был снят ролик, не уточняется.

Ранее жители Дагестана подрались из-за бесплатных обоев. На кадрах видно, как люди в толпе, состоящей преимущественно из женщин, кричат и расталкивают друг друга, пытаясь пробиться к рулонам обоев, лежащим в центре. Одна из них в ходе потасовки приземляется на пол с рулоном в руках.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия

    Валерия снялась в полотенце на голое тело

    В МИД Китая назвали главную задачу конфликта на Украине

    Причастного к удару по порту «Кавказ» командира ВМС Украины объявили в розыск

    В российском регионе 23 участникам преступного сообщества дали до 16 лет колонии

    Российские подростки избили и подожгли юношу у компьютерного клуба

    Тысячи пассажиров российской авиакомпании оказались в ожидании вылетов в Москву

    В двух московских аэропортах сняли ограничения

    Российский генерал оценил защищенность Москвы на фоне угроз Киева в преддверии 9 Мая

    Эвакуацию жителей начали из части российского города после атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости