В России придумали способ спасать обоняние

Врачи ЕМС первыми внедрили в практику PRP-терапию для восстановления обоняния

Врачи Европейского медицинского центра (ЕМС) первыми в России внедрили в свою практику PRP-терапию, которая помогает восстановить обоняние после COVID-19, травм носа, инфекционных заболеваний и возрастных изменений. О том, как они придумали способ спасать обоняние, специалисты рассказали «Ленте.ру».

PRP-терапия применяется уже более 20 лет в ортопедии, дерматологии и стоматологии, но восстановление обоняния — это новое направление, внедренное в единичных клиниках по всему миру. Метод предполагает введение собственной концентрированной плазмы крови с тромбоцитами в слизистую носа. Курс включает в себя две-четыре процедуры с перерывом в три-четыре недели.

Согласно данным ЕМС, около 60-80 процентов пациентов замечают улучшение после курса, а тесты подтверждают восстановление обоняния в 40-70 процентах случаев.

К сожалению, пандемия COVID-19 негативно сказалась на обонянии людей, и классические методы не всегда позволяют решить эту проблему. А новые методы, такие как PRP-терапия, дают пациентам шанс полностью вернуть возможность чувствовать запахи за относительно короткий срок Ираклий Якобашвили кандидат медицинских наук, врач высшей категории, руководитель отделения оториноларингологии ЕМС

Ранее в клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета стали применять методы диагностики и лечения пузырчатки. Они помогли добиться длительной ремиссии смертельно опасного кожного заболевания и избавить пациентов от побочных эффектов, возникающих при традиционной гормонотерапии.