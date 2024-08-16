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15:32, 16 августа 2024Забота о себе

Российские врачи нашли способ вылечить смертельно опасные пузыри на коже

В Сеченовском университете начали лечить пузырчатку «донорским иммунитетом»

Фото: Nephron / Wikimedia

В клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета стали применять методы диагностики и лечения пузырчатки, которые помогли добиться длительной ремиссии смертельно опасного кожного заболевания и избавить пациентов от побочных эффектов, возникающих при традиционной гормонотерапии. Об этом представители клиники рассказали «Ленте.ру».

Как объяснила директор Клиники кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова, Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Ольга Олисова, чтобы вылечить смертельно опасные пузыри, чаще всего применяют щадящую гормональную терапию, которая не всегда оказывается эффективной и имеет свои побочные эффекты.

Врачи клиники разработали способ, предусматривающий инъекции «донорского иммунитета» — человеческого иммуноглобулина в сочетании с фильтрацией плазмы крови. Кроме того, ученые обнаружили конкретные маркеры, которые указывают на плохую чувствительность к базовой терапии, что позволяет спрогнозировать течение болезни и подобрать индивидуальное лечение.

Наши сотрудники выявили биологические, в том числе геномные маркеры стероидной резистентности, то есть плохой чувствительности больных к базовой терапии системными гормонами. Это позволяет понять, достаточно ли будет препаратов, которые мы обычно назначаем, или нужно выбрать другой метод терапии

Ольга Олисова

Как отметила доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Анфиса Лепехова, по таким маркерам можно заранее спрогнозировать течение пузырчатки и выбрать персонализированную терапию на раннем этапе заболевания, не дожидаясь стадии, когда оно будет угрожать жизни пациента.

В клинике отметили, что, помимо разработанного там способа, предусматривающего введение иммуноглобулина и фильтрацию плазмы крови, применяют и другой новый метод. Специалисты используют генно-инженерные биологические препараты, блокирующие воспалительные цитокины. «Сначала мы лечили этими препаратами псориаз, одно из самых распространенных заболеваний, а теперь используем их и для терапии пациентов и с пузырчаткой, и атопическим дерматитом, и облысением, и гнойным гидраденитом, и другими заболеваниями, позволяя контролировать кожный процесс и добиваться длительной ремиссии. Конечно, для каждого заболевания разные препараты, например, для лечения пузырчатки используем ритуксимаб», — уточнила Олисова.

По сути, кровь забирают, очищают и возвращают обратно в кровоток

Ольга Олисова
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      Александра Лисица
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