Российские врачи нашли способ справиться с деликатной проблемой

В Сеченовском университете разработали новый метод лечения свищей прямой кишки

В Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета разработали и внедрили уникальный малоинвазивный метод лечения аноректальных свищей. О новом способе справиться с деликатной проблемой «Ленте.ру» сообщили представители университета.

По словам ассистента кафедры хирургии Сеченовского университета Юлии Чуриной, вопрос эффективного лечения свищей прямой кишки с применением малоинвазивных методов обсуждается в медицинском сообществе на протяжении 30 лет, но нет ни «золотого стандарта» терапии, ни методики со стопроцентной эффективностью. «Есть более или менее эффективные методы: методы с большей эффективностью, как правило, более травматичны для пациента. И они негативно влияют на функцию запирательного аппарата прямой кишки. Малоинвазивные методы не оказывают на него влияния, но ввиду некоторых особенностей проведения операции обладают меньшей эффективностью», — рассказала она.

Представители университета указали на то, что сейчас наиболее успешные методики с применением аутологичных тканей в мире демонстрируют 15-18 процентов эффективности по заживлению свищей приблизительно в пятилетней перспективе. Остальные методики могут гарантировать только длительную ремиссию на различный срок. Первые клинические исследования новой методики по применению аутологичных тканей для лечения сложных аноректальных свищей врачи начали в Сеченовском университете два года назад. Результаты наблюдения за пациентами свидетельствуют о 40 процентах эффективности методики.

Мы уже успешно прооперировали около 50 человек, и согласно нашим данным, в течение первого года после пломбировки и обработки свища специальным образом половина пациентов находится в ремиссии, через два года — 40 процентов больных. И это более, чем в два раза превышает показатели самых эффективных клинических методик в мире Петр Царьков директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского Университета

В Сеченовском университете обратили внимание, что уникальность метода, разработанного колопроктологами клиники, состоит в его комбинаторном действии: он заполняет свищевой вход, нарушая функционирование свища, и в то же время стимулирует регенерацию тканей в зоне хронического воспалительного процесса.

Чурина обратила внимание на то, что в России ежегодно насчитывают десятки тысяч пациентов со сложными аноректальными свищами. Если благодаря новой методике каждый третий больной с прямокишечным свищом избежит радикального оперативного вмешательства, это станет значительным прорывом в лечении заболевания. Сейчас врачи продолжают подбирать материалы, которые будут использоваться в качестве «пломбы», заключила Чурина.

Ранее российские врачи помогли 78-летнему мужчине, жаловавшемуся на ночное удушье. По словам врачей, у мужчины не было классических симптомов стенокардии, таких как боль в грудной клетке при физической нагрузке, однако он жаловался на повышенное артериальное давление.