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12:01, 7 мая 2025Наука и техника

В США рассказали о созданном для войны с Россией «технологическом чуде»

19FortyFive: Истребитель Saab 37 Viggen был создан для войны с Россией
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ragnhild&Neil Crawford / Wikimedia

Истребитель Saab 37 Viggen был создан для войны с Россией. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

По мнению обозревателя Исаака Зейтца, шведский многоцелевой истребитель, принятый в эксплуатацию в 1971 году, был «технологическим чудом», оставившим значительный след в аэрокосмической технике. Построенный по аэродинамической схеме «утка» самолет отличался исключительной маневренностью, возможностью использовать короткие взлетно-посадочные полосы, включая автомагистрали, и цифровым бортовым компьютером, фактически решавшим задачи второго пилота.

«Хотя Viggen никогда не принимал участия в боях и не экспортировался, он эффективно служил Швеции в течение десятилетий, оказав влияние на более поздние конструкции европейских истребителей и его преемника JAS 39 Gripen», — говорится в публикации.

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Там отмечается, что, несмотря на возможности Saab 37 Viggen, никто из партнеров Швеции не проявил интереса к истребителю, снятому с эксплуатации в 2005 году.

В ноябре 2022-го американское издание Breaking Defense заметило, что наиболее подходит для Украины шведский истребитель Saab JAS 39 Gripen C/D.

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