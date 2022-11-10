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00:30, 10 ноября 2022Наука и техника

В Великобритании назвали наиболее подходящий для Украины западный истребитель

Эксперты RUSI порекомендовали Украине шведский истребитель Saab JAS 39 Gripen C/D
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Наиболее подходит для Украины шведский истребитель Saab JAS 39 Gripen C/D. К такому выводу пришли эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI). Об этом сообщает американское издание Breaking Defense.

Называя шведский самолет наиболее подходящим для Украины среди западных истребителей, эксперты британской аналитической организации утверждают, что Gripen смог бы удовлетворить основные оперативные потребности Киева, поскольку изначально создавался для борьбы с Россией.

«Согласно отчету [RUSI], передача Gripen улучшит краткосрочное и среднесрочное планирование Украины, сводя к минимуму риск нанесения ударов российскими ракетами большой дальности», — пишет издание.

В документе, подготовленном британскими экспертами, отдельно отмечаются ракеты Meteor, которыми оснащен Gripen.

«Поэтому даже несколько современных западных истребителей с ракетами большой дальности, способных противостоять русским на технически равных или даже превосходящих условиях, скорее всего, окажут несоразмерный сдерживающий эффект», — говорится в отчете.

Отмечается, что в случае, если вариант C/D будет одобрен для передачи Киеву, текущие европейские эксплуатанты этого истребителя — Швеция, Венгрия и Чехия — могут отправить его Украине.

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Авторы отчета уверены, что отправка Украине истребителей, зенитных ракетных комплексов (ЗРК), боеприпасов и самоходных артиллерийских орудий может оказать решающее значение на течение специальной военной операции России по защите Донбасса.

В августе компания Saab сообщила, что шведский истребитель Gripen E впервые применил ракету Meteor класса «воздух-воздух», которая в ходе испытательных стрельб успешно поразила заданную цель.

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Иван Потапов
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