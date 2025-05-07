В Венгрии выступили против плана ЕК по отказу от российского газа

Сийярто: Венгрия выступила против плана ЕК по отказу от газа из РФ к 2027 году

Будапешт выступает против плана Еврокомиссии (ЕК), который предусматривает полный отказ стран Евросоюза от поставок российского газа к 2027 году. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя новую инициативу Брюсселя, сообщает телеканал М1.

По его словам, упомянутый план нарушает суверенитет государств ЕС, так как лишает их выбора источников энергоносителей. Он также направлен на поддержку ускоренного вступления Украины в сообщество, за него придется расплачиваться всем другим странам, включая Венгрию.

«Насильственное, искусственное и идеологическое ограничение поставок энергоносителей из России создает серьезные трудности для экономик многих европейских стран», — почеркнул Сийярто. По его мнению, «совершенно ясно, о чем идет речь в этом решении Европейской комиссии».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собирается 6 мая обнародовать планы по запрету поставок российского газа в страны ЕС в рамках долгосрочных контрактов. В том числе речь идет о сжиженном природном газе, импорт которого в последние годы растет.

В постпредстве РФ при ЕС заявили, что представленные Еврокомиссией антирыночные меры по отказу от энергоносителей из России нанесут европейской экономике еще больший ущерб.