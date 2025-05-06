В постпредстве РФ назвали план по отказу Евросоюза от российского газа саморазрушительным

В постпредстве России назвали план по отказу ЕС от газа РФ саморазрушительным

Представленные Еврокомиссией антирыночные меры по отказу от энергоносителей из России нанесут европейской экономике еще больший ущерб. Об этом рассказали в постпредстве РФ при ЕС, пишет ТАСС.

Так дипломаты прокомментировали представленную ЕК дорожную карту по прекращению импорта российских энергоресурсов.

«Разрекламированная Еврокомиссией дорожная карта с целью прекращения импорта энергоресурсов из России идет в русле саморазрушительного курса на полный отказ от надежных поставок российских энергоносителей по доступным ценам», — посетовали в постпредстве.

Также отмечается, что деструктивные последствия этой политики для Европы налицо. Речь идет о затяжной стагнации экономики, деиндустриализации, падении благосостояния населения. В отличие от бюрократии в Брюсселе, европейский бизнес заинтересован в продолжении закупок российских энергоресурсов, уточнили в постпредстве.

Накануне сообщалось, что Еврокомиссия собирается 6 мая обнародовать планы по запрету поставок российского газа в страны ЕС в рамках долгосрочных контрактов. В том числе речь идет о сжиженном природном газе, импорт которого в последние годы растет.

В конце апреля еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что факт зависимости европейского региона от поставок российского газа является очевидным.