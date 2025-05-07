Валя Карнавал показала фото в прозрачной юбке

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала откровенное фото. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

23-летняя знаменитость предстала перед камерой в облегающем сером кроп-топе и белой прозрачной юбке с заниженной талией. Также она дополнила образ тонким кожаным ремнем черного цвета и ремнем из белых бусин и продемонстрировала пирсинг в пупке.

Кроме того, инфлюэнсерша снялась, лежа на диване в джинсах, из-под которых торчали стринги со стразами.

В апреле Валя Карнавал также обнажила ягодицы на отдыхе.