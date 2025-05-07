Вэнс передумал ссориться с Европой

Вице-президент США Вэнс: Соединенные Штаты и Европа все еще в одной команде

США и Европа все еще являются одной командой, и было бы смешно думать, что между давними союзниками можно вбить клин. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, чьи слова передает Reuters.

«Я все еще искренне считаю, что США и Европа в одной команде. Я думаю, что европейская цивилизация и американская цивилизация, европейская культура и американская культура очень тесно связаны, и они всегда будут связаны», — сказал политик.

Однако, по словам американского вице-президента, это не значит, что Соединенные Штаты и Европа не могут критиковать друг друга.

Ранее, в феврале, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Вэнс раскритиковал политику европейских стран. В своей речи он заявил, что настоящую угрозу Европе представляет отход европейцев от их собственных фундаментальных ценностей, а не Россия, Китай или какой-либо другой внешний игрок.