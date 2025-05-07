Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:26, 7 мая 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотника

Мэр Энергодара сообщил об атаке города со стороны ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Энергодар Запорожской области с помощью беспилотника. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«В результате попытки ВСУ атаковать Энергодар повреждены три автомобиля. БПЛА был уничтожен сотрудниками военной полиции», — написал Пухов.

Он добавил, что пострадавших нет, а возгорания не произошло. Мэр призвал жителей не терять бдительности и избегать открытых пространств.

Ранее Пухов доложил первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко о начатой подготовке к новому осенне-зимнему периоду, а также о планах по развитию инфраструктуры города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чучхе-100» из Северной Кореи начала бить по ВСУ в зоне СВО. Как она выглядит и на что способна?

    В Ельцин-центре высказались о своей деятельности после призыва быть более патриотичными

    Гигантская георгиевская лента встретила иностранных лидеров в Москве

    Фридрих Мерц стал канцлером Германии после исторического провала. Что известно о новом главе немецкого правительства?

    Спецпредставитель Трампа назвал препятствие для 30-дневного перемирия на Украине

    Раскрыта тайна ломающих Windows обоев рабочего стола

    Два российских аэропорта снова ввели ограничения на полеты

    Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с одной европейской страны

    Вэнс заявил об отказе США от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине

    Вэнс раскрыл планы США на Россию и Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости