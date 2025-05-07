ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотника

Мэр Энергодара сообщил об атаке города со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Энергодар Запорожской области с помощью беспилотника. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«В результате попытки ВСУ атаковать Энергодар повреждены три автомобиля. БПЛА был уничтожен сотрудниками военной полиции», — написал Пухов.

Он добавил, что пострадавших нет, а возгорания не произошло. Мэр призвал жителей не терять бдительности и избегать открытых пространств.

Ранее Пухов доложил первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко о начатой подготовке к новому осенне-зимнему периоду, а также о планах по развитию инфраструктуры города.