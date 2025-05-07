ВСУ атаковали машину скорой помощи в Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине скорой помощи в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в Алешках украинский дрон атаковал машину скорой помощи прямо на территории Центральной районной больницы», — написал Сальдо.

По его словам, на машину произвели три сброса, фельдшер получил контузию, летальных жертв нет.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали мемориал павшим героям Великой Отечественной войны под Херсоном. Он сообщил, что мемориал находился в Брилевке Алешкинского округа.