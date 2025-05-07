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19:31, 7 мая 2025Ценности

Высмеявшая девочку-квадробера певица получила от возлюбленного подарок за миллион рублей

Певица Mia Boyka получила от возлюбленного сумку Hermes за миллион рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @miaboyka

Российская певица Mia Boyka, которая высмеяла девочку-квадробера во время выступления, похвасталась роскошным подарком от возлюбленного. Радостью она поделилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя исполнительница получила от избранника сумку люксового бренда Hermes, стоимость которой начинается от миллиона рублей в зависимости от модели. «Это то, что я хотела. Ешки-матрешки! Большая сумка на каждый день. Hermes! Вы понимаете? Ешки-корешки! Ой-ой-ой!» — высказалась инфлюэнсерша.

В декабре 2024 года Mia Boyka уличила Дженнифер Лопес в копировании ее стиля. Знаменитость поделилась фото с Игорем Крутым, на котором она позирует в блестящем платье черного цвета с вырезом в области декольте. Исполнительница обратила внимание на то, что Лопес появилась на публике в аналогичном платье.

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