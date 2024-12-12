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13:58, 12 декабря 2024Ценности

Высмеявшая девочку-квадробера певица уличила Дженнифер Лопес в копировании ее стиля

Российская певица Mia Boyka уличила Дженнифер Лопес в копировании ее стиля
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @miaboyka

Российская певица Mia Boyka, которая высмеяла девочку-квадробера во время выступления, уличила Дженнифер Лопес в копировании ее стиля. На эту тему она высказалась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась фото с Игорем Крутым, на котором она позирует в блестящем платье черного цвета с вырезом в области декольте. Исполнительница обратила внимание на то, что Лопес появилась на публике в аналогичном платье.

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«Так вот, теперь Джей Ло в таком же платье. А теперь важный вопрос: на ком сидит лучше?» — поинтересовалась Mia Boyka у поклонников.

В ноябре Mia Boyka показала лицо без макияжа и фотошопа.

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