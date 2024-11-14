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11:22, 14 ноября 2024Ценности

Высмеявшая девочку-квадробера певица показала лицо без макияжа и фотошопа

Высмеявшая девочку-квадробера певица Mia Boyka показала лицо без фотошопа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @miaboyka

Российская певица Mia Boyka, которая высмеяла девочку-квадробера во время выступления, показала естественную внешность. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя исполнительница опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в летнем платье. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж. Кроме того, она призналась, что отказалась от фотошопа, хотя ранее всегда прибегала к ретуши снимков.

В сентябре Mia Boyka опровергла новости о том, что она снизила гонорар за корпоративы после скандала с девочкой-квадробером. Артистка заявила, что сейчас она зарабатывает больше, чем когда-либо.

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