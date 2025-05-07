Жена прочитала сообщения мужа в дружеском чате и решила развестись

Британка взяла телефон мужа, чтобы переписать контакты его друзей для сюрприза на день рождения, прочитала сообщения в его чате и решила развестись. Историю, которой она поделилась на одном из женских форумов, опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, муж писал друзьям, что застрял в несчастливом браке, хотел бы завести любовницу и развестись, но боится, что жена заберет все его деньги и лишит жилья при разводе, а также не будет давать общаться с сыном. Друзья соглашались с мужчиной и заверяли, что так и будет. Кроме того, супруг рассказчицы обсуждал в чате привлекательных подруг, комментировал внешность других женщин, присылая их фото и фантазировал о бывших девушках.

«Я нашла сообщения друзьям, в которых лгал обо мне, выдумывал гадости, которые я якобы сказала, чтобы выставить меня в плохом свете. Я была домохозяйкой в течение пяти лет, а он жаловался, что я не вношу финансовый вклад, намекал, что я ленивая, бесполезная и никогда ничего не делаю», — пожаловалась женщина. Она добавила, что не сказала мужу о своей находке, но стала разрабатывать план развода.

Ранее поймавшая мужа на измене женщина рассказала, как ей удалось раскрыть обман с помощью одного домашнего устройства. Женщина призналась, что однажды забрала годовалого сына в гости к бабушке и нечаянно оставила одну из радионянь включенной.