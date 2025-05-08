Гражданская авиация России возобновила полеты по расписанию

Минтранс РФ: Гражданская авиация вернулась к выполнению полетов по расписанию

Гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию. Об этом сообщил Минтранс РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что ведущие российские авиакомпании, на долю которых приходится 96 процентов пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации. В ведомстве отметили, что сбои в расписании авиатранспорта 6-7 мая возникли из-за ограничений на использование воздушного пространства, в первую очередь в районах аэропортов столичного региона.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко прокомментировал ситуацию с отменой рейсов иностранных авиакомпаний. Он обещал, что расписание рейсов стабилизируется в ближайшее время.

До этого турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию из курортных городов Даламан, Анталья и Бодрум. рейсы компании во все российские города, в том числе в Москву.