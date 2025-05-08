Марочко рассказал о подготовке кадрового резерва ВСУ из школьников

Военный эксперт Марочко: Командование ВСУ готовит кадровый резерв из школьников

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало подготовку кадрового резерва из школьников, не достигших совершеннолетия. Его слова приводит ТАСС.

Марочко уточнил, что на одном из полигонов Ровненской области украинские военные проводят боевое слаживание и обучение мобилизованных солдат. Параллельно с этим солдаты ВСУ организуют называемыми патриотические сборы подростков.

«Одновременно с подготовкой боевиков для отправки в зону СВО проходят аналоги советских "Зарниц" со школьниками старших классов. Таким образом, украинское командование преследует сразу несколько целей: прикрываясь детьми, пытается избежать нанесения ударов со стороны ВС РФ, а также готовит кадровый резерв еще до достижения ими совершеннолетия», — рассказал он.

Ранее пленный сообщил, что ВСУ готовили 16-летних подростков к участию в боевых действиях еще до начала спецоперации. По его словам, в учебных центрах встречались и подростки младше него.